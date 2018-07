Rodrigo fue baleado en su carro

La fría y lluviosa mañana de ayer en las calles del barrio Acapulco (Ciudad Bolívar) se mancharon de sangre y dolor debido a un lamentable y violento hecho que se presentó en plena vía pública. Rodrigo Alberto Valdez Vélez (56 años) fue asesinado por un extraño que lo baleó mientras él conducía su camioneta. El sicario, al verlo indefenso y desprevenido, le propinó tres tiros certeros y Rodrigo quedó recostado sobre el manubrio sin signos vitales. Aunque sobre el atacante no se conocen mayores detalles y en este momento se encuentra campante por las calles del sur de Bogotá, se presume que el homicidio obedece a un ajuste de cuentas o venganza personal. Las razones del violento episodio hoy son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales que realizaron el levantamiento del cadáver. Ellas serán las encargadas de darle una luz de esperanza a la familia del occiso, haciendo que el responsable pague tras las rejas por acabar con una vida. Ataque mortal. A eso de las 6:00 a.m. salió de su casa Rodrigo Alberto, quien se ganaba la vida comercializando vehículos de carga pesada. El hombre, quien transitaba solo en su camioneta azul de placa GNE 802, conducía tranquilamente por las calles sin imaginar que un pistolero le estaba siguiendo el rastro. En cuestión de segundos, antes de llegar a un semáforo ubicado en la avenida Boyacá con carrera 15 sur, fue interceptado por el sicario que se movilizaba en una moto y lo atacó sin darle la oportunidad si quiera de parpadear. El criminal sacó rápidamente su arma de fuego y le disparó en tres oportunidades. Los impactos que el comerciante recibió a la altura del pecho fueron tan contundentes, que Rodrigo no alcanzó a ser trasladado a ningún centro asistencial. Cuando las autoridades llegaron a hacer las respectivas verificaciones de lo que estaba pasando, alertados por el grito de auxilio de la comunidad, ya era demasiado tarde.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio Acapulco (Ciudad Bolívar), fue asesinado por un extraño que lo baleó mientras él conducía su camioneta, fue interceptado por el sicario que se movilizaba en una moto y lo atacó sin darle la oportunidad si quiera de parpadear, Rodrigo Alberto Valdez Vélez (56 años), un pistolero le estaba siguiendo el rastro