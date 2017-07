Que remontada, el rojazo mantuvo su invicto

Los hinchas ‘Cardenales’ no caben con la dicha. Y no es para nada menos, un partido que parecía perdido anoche ante el Once Caldas, en el que Santa Fe remonto, demuestra que el equipo está para grandes cosas este semestre. Dos goles en los primeros 30 minutos de los visitantes pusieron en apuros el conjunto que dirige con aciertos el uruguayo Gregorio Pérez, el que no le habían marcado en lo corrido de la Liga Águila II. Pero el rojazo se sobrepuso y salió victorioso 3-2 con contundencia y buen futbol. El equipo de Francisco Maturana llego a Bogotá a arrasar al líder del futbol colombiano, pero no pudo. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

