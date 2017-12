Su recuperación va para largo

Por medio de un comunicado que Shakira dio a conocer en las últimas horas, se supo que su gira El Dorado World Tour tendrá que posponerse hasta mitad de año, y no hasta enero, como se había indicado inicialmente. Según lo que ella misma dijo en sus redes sociales, después de varios análisis médicos tuvo que aceptar que su lesión en las cuerdas vocales requiere más tiempo para sanar, y por eso no podrá hacer ningún esfuerzo con su voz durante el primer semestre del año. “He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos”.

Etiquetas: El Dorado World Tour, lesión en las cuerdas vocales, Shakira