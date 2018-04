‘Quinterito’ Está listo para el mundial

Una de las mejores decisiones que ha tomado Juan Fernando Quintero en su carrera fue irse en préstamo a River Plate. En el conjunto argentino el volante antioqueño no solo mejoró su estado físico (lo trataban de gordo cuando estaba en el Medellin, el año pasado) sino que recuperó su calidad futbolistica, esa que lo llevó a Europa y le permitió vestir la camiseta de un grande de Portugal como el Porto, en 2013. Si bien a su llegada al equipo de la banda cruzada Quintero tuvo que esperar para tener minutos, de a poco su técnico, Marcelo Gallardo, le fue abriendo un espacio en el once inicial, y a punta de esfuerzo el colombiano fue ganando su protagonismo. No obstante, ‘Quinterito’ sabía que necesitaba dar un golpe de autoridad para hacerse figura en el club y para eso necesitaba marcar goles. Los detalles en la edición impresa.

Etiquetas: Europa, Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo, Medellín, Porto, Portugal, River Plate