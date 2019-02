¿Qué pasa con Yerry Mina?

La lesión del defensor colombiano Yerry Mina preocupa más de lo normal, debido a que el espigado central no juega con el Everton desde el pasado 26 de enero, cuando se vio obligado a abandonar la cancha en el encuentro ante el Millwall, por la Copa Inglesa, debido a una molestia en un pie. A partir de ese día, el nacido hace 24 años en Guachené (Cauca) desapareció no solo de las alineaciones y de las convocatorias del club inglés, sino que además no se saben detalles sobre su lesión ni mucho menos el tiempo que estará de baja. Los ‘Toffees’ mantienen un misterio y no se han pronunciado en torno al estado de la lesión del zaguero de la Selección Colombia. Se cree que está lastimado del mismo pie en donde ya padeció un problema similar antes de firmar con el Everton. En la reciente rueda de prensa el técnico portugués Marco Silva, previo al partido ante el Watford, dejó un abierto y confuso mensaje sobre la situación de Mina: “Ya veremos si podemos contar con él, pero aún sigue afuera”. Cabe recordar que Yerry llegó lesionado a Inglaterra procedente del Barcelona, donde tuvo poco rodaje. Números con Everton. En el fútbol inglés Yerry solo ha podido jugar 12 partidos, entre Liga Premier y copas. Ha convertido un gol, frente al Burnley, en el torneo liguero, y suma tres tarjetas amarillas. Sin embargo no ha podido ser alineado en los últimos dos partidos, contra Huddersfield Town y Wolverhampton. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: La lesión del defensor, llegó lesionado a Inglaterra procedente del Barcelona, nacido hace 24 años en Guachené (Cauca), solo ha podido jugar 12 partidos, Yerry Mina