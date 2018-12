Que los ladrones no hagan fiesta con su prima

Durante seis meses los trabajadores del país esperaron con ansias la llegada del pago de la prima, dinero que casi siempre es empleado para los gastos que representan la época navideña. Pero ojo, hay muchos amigos de lo ajeno que por estos días están detrás de cualquier papayazo, así que tenga cuidado. Q’HUBO habló con la coronel Patricia Lancheros, jefe de la oficina de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía de Bogotá, quien nos dio una serie de recomendaciones para cuidar la prima en esta temporada de compras. “Es importante no generar la oportunidad para que el delincuente no se quede con su platica”, dice la uniformada. Que no se le lleven las compras del carro. “Otro caso que se presenta por estos días se da con las compras en carro. Muchos prefieren dejarlo en un parqueadero no autorizado o en la calle, con los regalos dentro del vehículo, y eso da pie para que el delincuente aproveche y se lleve el carro, o rompa los vidrios y se lleve las compras. También pueden abrir las puertas con una ganzúa o algún otro elemento y llevarse lo que tenga a la vista. Se recomienda guardar los paquetes dentro de baúl para que no se vean; no hay que dejar nada que sea visible para el delincuente. Además, se debe guardar el carro siempre en parqueaderos autorizados, pese a que a veces a la gente le da pereza simplemente porque le toca pagar o porque debe dar más vueltas para ingresar a un parqueadero”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: gastos que representan la época navideña, no hay que dejar nada que sea visible para el delincuente, oficina de Prevención y Educación, Que no se le lleven las compras del carro, recomendaciones para cuidar la prima en esta temporada de compras