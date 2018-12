¡Qué buena que está la jefa!

Son cerca de 28 años de carrera actoral los que completa Adriana Ricardo, quien hace parte del elenco de la quinta entrega de ‘El Paseo’, película que se estrenará este 25 de diciembre en las salas de cine. Esta vez ‘El Paseo’ no es familiar, es empresarial, la típica despedida de fin de año, y en ella Adriana interpreta a la jefe del grupo. Una película de Dago García que cuenta con la dirección de Mario Rivero y un reencuentro de Adriana Ricardo con el cine. ¿Cómo fue la experiencia de hacer parte de esta película? Muy divertido. Muy parecido a los paseos que uno hace por trabajo como actor, porque uno se la pasa viajando por toda Colombia haciendo producciones y conviviendo, por varios años, con los compañeros. Esta vez interpreta a la jefa del grupo…Fue muy bacano porque el personaje se identifica mucho conmigo. Yo he tenido negocios, he liderado muchos proyectos que me emocionan mucho, así que sé bien lo que es ser jefe. Este personaje es muy chévere porque es costeña, que en algún momento de su vida participó en un reinado para luego terminar trabajando en un banco. Mujeres que para nada son brutas, que son inteligentes y con gran capacidad de liderazgo. ¿Hace cuánto no hacía cine? No he hecho mucho cine. Yo he dejado pasar la oportunidad de hacer cine por hacer más televisión, porque en muchas ocasiones estoy comprometida y no puedo aceptar o el estimulo económico no es el mejor. Con Dago Producciones todo salió muy bien y realizamos dos películas este año. ¿Cómo ha visto la transformación de la televisión? He visto toda la transformación de la televisión en Colombia. Antes, se trabajaba mucho al día, si un personaje lograba fuerza dentro de los televidentes se le aumentaba su participación, si sucedía lo contrario, sencillamente lo eliminaban. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

