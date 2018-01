“Q’hubo mi gente”

El artista antioqueño no para de sorprendernos, pues siempre va un paso adelante que sus colegas y todo lo que se propone, lo cumple. No en vano ha trabajado con reconocidos cantantes internacionales como Pharrell Williams, Beyoncé, Zion & Lennox y Daddy Yankee, entre otros; es considerado un referente de la moda y por eso varias marcas prestigiosas lo buscan; y por si fuera poco, esta semana el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó una lista con sus canciones favoritas y entre ellas figuraba ‘Mi gente‘. ¡Tremendo!. Hablamos con el paisa de sus nuevos proyectos para este 2018, cómo le fue en el pasado súper concierto que ofreció en la feria de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, y qué opina de las críticas que le hacen en redes sociales por cuenta de su color de cabello.

