Puntazo del rojo en Argentina

Señor resultado el que sacó ayer Santa Fe en Argentina. El equipo ‘Cardenal‘, a punta de valentía y orden, supo detener el poderío futbolístico de River Plate y le empató 0-0, en la segunda fecha de la Copa Libertadores (Grupo D), y en el mismísimo estadio Monumental de Buenos Aires. Sin miedo ante el gigante. Participar seis veces consecutivas en la Liberadores le ha permitido a Santa Fe adquirir la experiencia necesaria para afrontar los partidos de este torneo como se debe, con garra y jerarquía. Por eso ayer el ‘León’ no se arrugó cuando enfrentó al equipo de la banda cruzada. A pesar de no tener en la cancha a jugadores importantes como el volante Juan Daniel Roa y el portero Leandro Castellanos, el Rojazo le plantó cara a los argentinos y no les permitió hacer valer esa superioridad histórica y futbolística que en el papel, supuestamente, estaba a su favor.

Etiquetas: Argentina, Cardenal, Copa Libertadores, estadio Monumental de Buenos Aires, Juan Daniel Roa, Leandro Castellanos, River Plate, Santa Fe