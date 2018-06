Puñalada por poco le cuesta la vida a Stiven

Lo que empezó como un festejo de amigos por poco termina en tragedia, luego de que un grupo de muchachos le propinaran una brutal golpiza a Stiven y, además, le dieran una puñalada que casi marca su final. Según lo que cuenta Andrea, madre de la víctima, el terrible ataque ocurrió el pasado 16 de junio, pero hasta el día de hoy Stiven, quien tiene 19 años, continúa recluido en el Hospital del Tunal. “Mi hijo estuvo a punto de morir, perdió mucha sangre y en una oportunidad se desgonzó en mis brazos. Yo lo único que espero es que mi niño se recupere, que no le vaya a quedar ninguna secuela y que la justicia actúe”, enfatizó la mujer con su voz entrecortada. Ataque infernal. Todo apunta que ese sábado (16 de junio) Stiven, en compañía de otros amigos, salieron de fiesta, pero cuando ya iban camino a casa cerca de la calle 51 sur con carrera 19C, en el barrio San Carlos (Tunjuelito), se encontraron con un grupo de muchachos que, al parecer, no simpatizan con Stiven. “Lo que me cuentan los compañeros es que primero un chico se le fue a mi hijo y le golpeó la cara hasta que lo hizo sangrar, después otros tres sujetos se unieron a pegarle y fue cuando K. González sacó una navaja y lo apuñaló en el pecho”, aseguró la progenitora del lesionado. Enseguida los cuatro chicos salieron a perderse y en ese instante los amigos de Stiven se acercaron a él para auxiliarlo, pues de su pecho salía mucha sangre y estaba a punto de perder el conocimiento.

