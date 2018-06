Puñalada letal en la vía del tren

La sonrisa característica de Evelyn Janeth Cuello Mercado quedó borrada para siempre por culpa de un desalmado que le propinó una puñalada en el pecho. La última vez que la vieron, durante la inspección técnica al cadáver, en su rostro se dibujaba un gesto de sufrimiento. Su cara estaba pálida y con algunas tonalidades moradas, que se empezaron a notar con la luz del sol la tarde de este lunes, cuando fue hallada muerta sobre la vía férrea que atraviesa de oriente a occidente el barrio Cundinamarca (localidad de Puente Aranda). Cuentan sus conocidos que los últimos instantes que se mantuvo en pie habrían sido desastrosos para la mujer de 45 años, tez negra, cuerpo macizo y de 1,80 metros de altura, pues seguramente intentó poner resistencia ante su agresor. “Ella había tenido un problema con la justicia hace como un año, porque un tipo la intentó abusar y la golpeó muy fuerte, entonces ella se defendió y lo hirió de muerte. “Los hombres creían que por ser mujer le podían hacer lo que quisieran, pero ella nunca se dejaba de nadie”, dijo una vendedora informal a Q’HUBO. Dicen que fue víctima de un problema personal, otros afirman que su muerte se habría dado en el marco de un hecho de intolerancia, pero hasta ahora solo son hipótesis, pues las autoridades no han podido confirmar por falta de testigos y cámaras de seguridad que hayan captado el hecho. Además de ser víctima de un ataque violento, el cadáver de ‘España’, como le decían de cariño a la mujer, tendrá que sufrir las inclemencias del abandono, pues ninguno de sus familiares ha podido ser contactado para notificarle sobre lo ocurrido. Desaparición y muerte. “Esta noche me voy a pegar una fiesta, me voy a tomar un trago. Si me buscan voy a estar en donde duermo siempre, cerca a la carrilera”, fueron las últimas palabras que salieron de la boca de Cuello Mercado el pasado jueves en la tarde, cuando la vieron por última vez.

