A puñal terminó la historia de amor de Diana

Infortunadamente, la bella Diana Maritza Gutiérrez es otra víctima más de un caso de feminicidio, una infamia que parece no tener fin y que esta matando a nuestras damas. En las últimas horas, J. Pinzón la atacó sin piedad y la asesinó de una forma salvaje y sin pizca de remordimiento. Dicen que fueron 10 puñaladas las que le propinó, pero no se pudo confirmar el número real. El compañero sentimental de la víctima, enfurecido, llegó hasta el lugar donde la joven de cerca de 27 años se encontraba. Dicen en la zona que el hombre estalló de la ira y la emprendió contra ella tras unos chismes que le habían contado. Cegado por los celos, el desalmado tomó un cuchillo y le propinó varias puñaladas a Diana, dejándola prácticamente sin vida. El inesperado ataque, que ocurrió el miércoles pasadas las 6:00 a.m. en la Comuna 2 de Soacha Central, en el sector de Hogares de Soacha, cerca de la Calle 10A con Carrera 19B, terminó con la armonía de los residentes, quienes alarmados por los gritos prefirieron llamar a la policía.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: caso de feminicidio, Diana Maritza Gutiérrez, El inesperado ataque, el sector de Hogares de Soacha, fueron 10 puñaladas las que le propinó, J. Pinzón la atacó sin piedad y la asesinó de una forma salvaje y sin pizca de remordimiento, que ocurrió el miércoles pasadas las 6:00 a.m.