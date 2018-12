Puñal en Suba a Jhon Emanuel

“Mataron a su hijo, mataron a su hijo”, le decían insistentemente a Carlos Triana tras contestar el teléfono en la madrugada del lunes. Según lo que cuenta el hombre es que un familiar lo llamó desde Bogotá para notificarle que su retoño, Jhon Emanuel Triana, había muerto luego de ser apuñalado a pocas cuadras de su vivienda. “Cuando recibí la llamada quedé en shock y muy desconcertado. No asimilaba lo que me estaban diciendo y tampoco entendía cómo había ocurrido semejante tragedia”, aseguró el padre de la víctima a Q’HUBO. Madrugada de puñal. Eran cerca de las 2:00 a. m. del lunes cuando Jhon Emanuel fue agredido a puñal en medio de una riña en la carrera 92 con calle 127D, barrio Rincón (localidad de Suba). La víctima, de 19 años, recibió dos puñaladas y, al verse gravemente herido, alcanzó a dar un par de pasos y logró pedirle ayuda a un vendedor ambulante, quien ya lo distinguía. “Lo que me dicen es que mi hijo recibió una puñalada en el pecho y otra en una mano. Él así, todo malherido, caminó hasta un puesto de mazorcas para pedirle ayuda al vendedor, pues se conocían desde hace algún tiempo. El comerciante, al verlo casi que en las últimas, salió corriendo en busca de un taxi”, confesó Carlos Triana. La víctima fue subida al vehículo y trasladada al Hospital de Suba, en donde la ingresaron de inmediato a una cirugía porque su vida estaba a punto de apagarse. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: “Mataron a su hijo, barrio Rincón (localidad de Suba), fue agredido a puñal en medio de una riña, Jhon Emanuel Triana