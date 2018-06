A puñal acabaron con los sueños de Johan

Lo que sería una divertida noche de sábado entre amigos, para los familiares y conocidos de Johan Fabián Salamanca Ávila (15 años), terminó convertido en una auténtica tragedia. Mientras disfrutaba del fin de semana y bebía gaseosa con varios menores, el jovencito, quien tenía el sueño de convertirse, cuando culminara sus estudios, en un exitoso y reconocido chef, fue interceptado por un grupo de muchachos que sin razón alguna empezaron a buscarle problema. Johan y sus amigos, sin entender el por qué de tanta intolerancia, se trataron de defender de las agresiones de las que estaban siendo víctimas, pero antes de que pudieran reaccionar, dos sujetos de ese grupo de desalmados sacaron un cuchillo y terminaron apuñalando a Salamanca. Le propinaron una puñalada en el pecho, que le perforó un pulmón, y otra más en una pierna. Las dos heridas fueron letales, y antes de poder ser atendido por los galenos del Hospital de Fontibón el joven partió de este mundo. Entre tanto, los responsables de tan horroroso acto, dos jóvenes de 20 y 26 años, fueron capturados, y en este momento están bajo la disposición de las autoridades. Los familiares del menor exigen justicia, y que el hecho no quede en impunidad. Aseguran que aunque nada les devolverá a Johan, que se haga justicia es un consuelo en medio de tanto dolor. ¡Indignante, acabaron con una vida que apenas empezaba! Momentos previos. Sentados sobre una acera del parque Bahía Solano, ubicado en la carrera 112B con calle 17F Bis, en el barrio Flandes (localidad de Fontibón), estaban Johan y tres amigos. Antes de que se hiciera muy tarde, pues eran ya las 11 p.m., el joven llamó a su padre para contarle que se demoraba media hora más; le dijo que estuviera tranquilo, que no se demoraba, sin imaginarse la tragedia que se avecinaba. “Él me llamó y me dijo que ya se iba a ir para la casa, que no me preocupara, y como estaba con sus amigos no le vi problema a eso, así que solo le contesté que tuviera cuidado y que no se demorara mucho.

