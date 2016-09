“EL PUMA” RUGE EN TARIMA, PERO CON OXÍGENO

José Luis Rodríguez, cantante venezolano más conocido como “El puma”, ya no ruge como antes, y prueba de ello son las imágenes que se conocieron de sus últimas presentaciones en concierto, donde se le ve acompañado de una pipeta de oxigeno. Además se ve demacrado, su pelo totalmente canoso, y en general con un aspecto muy envejecido, que sin lugar a dudas puso a especular a sus fanáticos en todo el mundo sobre su estado de salud. El puma fue diagnosticado desde el año 2000 con fibrosis pulmonar, una enfermedad que no tiene cura y que le obliga ser dependiente del oxigeno asistido. No obstante, a pesar de su estado, José Luis Rodríguez, quien también es actor y empresario, no se rinde y se siente con toda la capacidad de cantar en vivo, complaciendo así a sus miles de seguidores, que con gusto pagan por verlo en escena. José Luis confesó que está cansado de que lo den por muerto en redes sociales, y contrario a lo que muchos piensan, ser oxigeno-dependiente no lo detiene, tanto así que ya nos enteramos de que el cantante prepara un disco especial de grandes duetos, en el que contara con la participación de nadie más y nadie menos que Vicente Fernández, entre otros grandes artistas; y por si fuera poco, será producido por Ricardo Montaner. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Compartir en