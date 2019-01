Protesta de conductores en Bosa y Kennedy

Al menos 50 conductores informales se tomaron la intersección de la avenida Ciudad de Cali y la Av. de Las Américas en la mañana de ayer, bloqueando el paso de los articulados y generando caos y congestión en el portal Américas de TM. Fue tanto el caos que se generó, que el portal dejó de prestar su servicio durante cuatro horas, afectado así a los ciudadanos que residen en esta zona del sur de la capital, quienes no tuvieron otra opción que caminar para poder llegar a sus trabajos. La manifestación de los conductores informales se debe a que las autoridades “no los quieren dejar trabajar” en esta zona, lo que afecta a cerca de 300 mil habitantes que se valen de este servicio para llegar a sus empleos y hogares. “Nosotros lo que hacemos es ayudar a transportar a quienes no les sirve ningún alimentador ni Sitp para llegar a sus casas; además, porque los buses de TransMilenio no dan a basto con tantas personas y la Policía todos los días nos inmoviliza los carros y no nos deja trabajar”, fue el argumento de Luis Guillermo González, conductor de una ruta informal. El servicio de estas camionetas blancas, que cobran a los usuarios entre $ 1.200 y $ 1.800 por trayecto, funciona de domingo a domingo en las localidades de Bosa y Kennedy, lugares en donde más del 70 % de los residentes optan por este medio porque, según dicen, es más efectivo. “Yo utilizo este servicio todos los días porque es más rápido y seguro; además, uno se va sentado y cómodo. Prefiero hacer la fila que se genera todas las noches con tal de subirme y llegar a tiempo a mi casa”, aseguró Martha, residente de Patio Bonito (Kennedy). A pesar de que las manifestaciones fueron controladas y se acabaron al rededor de las 10 de la mañana, los manifestantes le aseguraron a Q’HUBO que van a continuar alzando su voz de protesta. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

