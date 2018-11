Prográmese para este puente

Planes fuera de la ciudad. Conozca un lugar en el que se divisa un paisaje maravilloso adornado por la inmensidad del majestuoso embalse del Neusa. Este destino es ideal para quienes buscan turismo de esparcimiento y relajación en un ecosistema natural. Este bello paisaje, construido entre 1948 y 1952 inicialmente como un proyecto hidroeléctrico, está ubicado a dos horas de Bogotá, puede llegar en bus el cual sale por el Portal del Norte, el pasaje no cuesta más de $10.000. Visite el parque ecoturístico Puente Sopó, un maravilloso ecosistema dotado de gran variedad de fauna y flora, un destino ideal para quienes buscan vivir experiencias diferentes sin ir más lejos. Aquí, usted puede cruzar el río Teusacá por empedrados puentes, avistar hermosas aves en el humedal Las Garzas o recorrer sus senderos adornados con colorida vegetación. Tenga en cuenta que para llegar a este lugar puede tomar la Autopista Norte para salir a la vía que conduce a Tunja. Teatro y cultura. Asista a la exposición ‘Regresando a la semilla’ en el Teatro Faenza (calle 22 con carrera 5), una muestra que propone una reflexión de la realidad colombiana en torno a la memoria del conflicto armado del país. Estará abierta al público hasta el 30 de noviembre. No se pierda de ‘Constelaciones’, una historia de amor contemporáneo donde las variaciones entre un sí, un no o un tal vez, desembocan en un desarrollo diferente. Esta obra se puede ver hoy, mañana y el domingo en el Planetario Distrital ( Calle 26 B No. 5 – 93) a las 8:00 p. m. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

