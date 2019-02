Primer tropiezo de Millos en la liga

Millonarios sufrió anoche su primera derrota en la Liga Águila y en condición de visitante. Ante el Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales, el ‘Embajador’ no jugó su mejor partido: careció efectividad, cometió errores defensivos y por eso cayó 1-0. Inicio esperanzador. Anoche el Azul se encontró con un ‘Blanco Blanco’ agresivo, que de entrada buscó la manera de cortarle sus circuitos de juego y, cuando le quitó el balón, se acercó con autoridad al arco de Wuilker Faríñez. Sin embargo, el ‘Embajador’ en vez de desesperarse, decidió aguantar y esperar el momento adecuado para coger mal parado al rival y, por medio de contragolpes, hacerle daño. De esta manera puso a trabajar al portero Gerardo Ortiz con tres potentes remates de media distancia de Juan David Pérez (en dos ocasiones) y Santiago Montoya. Con el paso de los minutos el cuadro capitalino se dio cuenta que Once Caldas no generaba jugadas de riesgo. Entonces cambió la estrategia y apostando a la sociedad de Óscar Barreto, ‘El Mago’ Montoya, Andrés Felipe Román y ‘El Ratón’ Pérez, fue equilibrando el dominio de la pelota y provocando opciones de gol. Millos se desinfló. Pero esa propuesta ofensiva mostrada en la primera parte Millonarios la perdió en la segunda. De hecho, solo tuvo una llegada peligrosa, la del delantero Fabián González, quien tuvo un mano a mano con al guardameta Ortiz, pero no supo definir. De resto la superioridad fue del equipo local, que nuevamente se fue con toda por el ansiado gol y después de tanto insistir tuvo su recompensa. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

