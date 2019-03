Presunto ladrón muere linchado

“¿Por qué hiciste esto si en la casa no nos falta la comida, no nos falta dinero y no tenemos necesidades?”, era lo que le repetía una y otra vez la madre de un joven que había sido golpeado por la comunidad luego de que, presuntamente, robara a una mujer. De acuerdo con los testimonios que recopiló Q’HUBO en la zona, presuntamente el joven alcanzó a correr tres cuadras con un celular ajeno y la comunidad se unió para detenerlo. “La mamá del joven llegó desesperada, le recalcaba una y otra vez lo que había hecho, pero también intentaba batallar contra la gente que estaba golpeando a su muchacho y le limpiaba la sangre”, mencionó un testigo, quien afirmó que la escena fue bastante dolorosa. Mañana trágica. El terrible hecho comenzó ayer sobre las 11:00 a. m. en la calle 43 sur (también conocida como Av. Villavicencio) con carrera 87L, barrio Britalia (Kennedy), cuando dos sujetos de piel morena abordaron a una señora, según testigos, para hurtarle sus pertenencias. “Eran dos tipos, uno llevaba una gorra, que fue al que lincharon, y el otro tenía su cabello afro. Los dos jóvenes intimidaron a una mujer que se movilizaba por esta avenida y le quitaron su celular. Los tipos salieron a correr y la víctima empezó a gritar: ‘auxilio me robaron, ayúdenme’”, contó un mecánico que presenció el robó. Ante las súplicas de la afectada, un joven decidió salir a perseguir a los muchachos; uno de ellos (el del afro) alcanzó a ingresar por un callejón y huir del lugar. Sin embargo, no pasó lo mismo con el otro muchacho, quien corrió a toda velocidad, pero fue detenido por el resto de la ciudadanía en la calle 43A sur con carrera 81G. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

