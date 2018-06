Preocupados por Abel y Ospina

Es martes y la dicha de haber goleado a Polonia, en el Mundial de Rusia, aún no nos la quita nadie. Seguimos vivos en el torneo y dependemos de nosotros para avanzar a los octavos de final. Sin embargo, para el decisivo partido de este jueves (9:00 a.m.) ante Senegal, en el estadio de Samara, los hinchas de la Selección Colombia tenemos una gran preocupación: la situación médica de David Ospina y Abel Aguilar. En el duelo del domingo ambos jugadores se lesionaron: el portero antioqueño, pese a disputar los 90 minutos, salió de la cancha con el tobillo derecho inflamado, mientras que el volante bogotano fue sustituido en el minuto 32 por una molestia muscular en la pierna derecha. Ayer ambos jugadores no entrenaron con el equipo, pues debían guardar reposo. Para hoy en horas de la madrugada (hora de Colombia) tenían programadas las resonancias magnéticas que determinarán qué tan graves son sus lesiones y el tiempo de incapacidad. Sin embargo, fuentes cercanas al combinado nacional informaron que lo de Ospina no sería grave, presenta dolor en su tobillo, pero podría estar listo para el partido del jueves; caso contrario de Abel, quien sí se demoraría en su recuperación y no alcanzaría a jugar contra los africanos. Hoy se dará a conocer los resultados.

