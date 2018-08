Por una cerveza le arrebataron la vida

Esneida Gualteros Vargas se paró frente al hombre, el cual segundos más tarde la apuñalaría hasta la saciedad, y con voz noble y gentil le indicó que en un momento lo atendería y le llevaría la cerveza que solicitó, pero la respuesta de él fue agarrar un cuchillo que portaba en uno de sus bolsillos y arremeter en su contra. La primera puñalada viajó directo al cuello de la mujer de 49 años, otras dos más fueron a dar muy cerca a la primera herida y desde ese momento una cantidad hasta ahora no establecida de cuchilladas le propinó el extraño. Después de dejar a la víctima tendida en el suelo y con una pronunciada mancha de sangre a la altura de su pecho, el asesino guardó su puñal, se limpió las manos con su propia ropa y desapareció como si fuera un espíritu que se manifiesta a voluntad. “Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, dicen algunos en inmediaciones de la escena del crimen. Las causas de lo ocurrido, que se han conocido desde el momento del crimen, son solo especulaciones debido a que la falta de testigos y testimonios claros no permiten que las autoridades establezcan un móvil preciso. La forma y la circunstancia en cómo fue atacada son señales de que todo se pudo haber tratado de un aparente hecho de intolerancia, posiblemente porque doña Esneida no habría atendido al supuesto cliente de manera inmediata. Claro que en el lugar de los hechos (Tunjuelito) se conoció en las últimas horas otras dos versiones que podrían ser el detonante de este crimen. “No sabemos si fue por atracarla, o de pronto una venganza, porque como mis papás habían demandado, hace tres meses, a un señor que apuñaló a mi hermano, de pronto también pudo ser eso”, manifestó la hija menor de la mujer ultimada.

Crimen en la tienda. Hoy el local comercial que hace tres meses inauguró Esneida Gualteros se encuentra cerrado y seguramente no volverá a abrir debido a que ella era la dueña de esa tienda con la que se ganaba la vida, y ayudaba a solventar los gastos de su hogar.

