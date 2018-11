Por fin se confirmó su embarazo

Después de días y días de solo especulaciones, ayer por fin se confirmó que el embarazo de la hermosa Sara Uribe dejó de ser solo un chisme de pasillo. Ese supuesto rumor, ahora es la realidad más bella a la que se enfrenta la presentadora y su pareja Freddy Guarín. Tal vez son muchas las razones por las cuales la paisa no había querido dar a conocer su estado, una de ellas, según conoció Q’HUBO, tiene que ver con los constantes ataques que recibe Sara por su relación con el jugador del Shanghái Greenland Shenhua y que no es muy bien vista por muchos. Desde que Sara viajó a China para comenzar una vida con el deportista, mucho se había hablado sobre la posibilidad de “agrandar la familia” y aunque el tema no había sido contemplado por ellos, parece ser que la cigüeña se les adelantó y los sorprendió con un pequeño que ya completa su quinto mes de gestación. Querían mantener todo oculto. Aún se desconoce el sexo del primogénito de Uribe y el que sería el tercer hijo de Guarín (él ya tiene dos), lo que sí es cierto es que ella al lado de su gran amor y con quien vive toda una telenovela ha hecho todo lo posible para vivir esta etapa lejos de las habladurías de la gente. “Ellos no querían que nadie supiera nada porque sabían que la gente les iba a dar palo por eso. Además, Sara no ha tenido un embarazo fácil, ella ha tenido que cuidarse mucho”, reveló nuestra fuente anónima, quien también nos dejó claro que tanto Sara como Freddy esperan que su bebé nazca en Estados Unidos. “Por el viaje tan largo que debe hacer en los últimos meses de su embarazo, Sara debe permanecer en calma. Ambos acordaron que el bebé llegue en el país estadounidense y por eso no quieren que una complicación dañe sus planes”, reveló. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

