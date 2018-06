Por un policía huyó del país

Natali Rincón, la bella modelo que se dio a conocer en el medio de la farándula tras asegurar que pasó una noche con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, vuelve a dar de qué hablar, esta vez por cuenta de un tema en el que asegura que le tocó dejar todo tirado en Colombia tras ser víctima de una extorsión por parte de un uniformado de la Policía. “Para mí resulta muy doloroso decir que no he podido regresar a Colombia porque me siento amenazada y perseguida por un miembro de la policía. Todo inició hace dos años, cuando iba rumbo a un evento. Cuando iba en camino, el uniformado E. Salamanca me paró en una moto con otro policía (no eran agentes de tránsito). Cuando revisaron mis papeles y los de mi conductor, según ellos, encontraron que el señor que conducía cometió una pequeña infracción. En ese momento Salamanca comenzó a decirme que porque era mi conductor, yo tenía que solucionar el inconveniente. Yo le indiqué que procediera como lo indica la ley, que le pusiera multa y nos dejara ir porque yo tenía que trabajar”. Más adelante las cosas se tornaron negras para la modelo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: el uniformado E. Salamanca, le tocó dejar todo tirado en Colombia tras ser víctima de una extorsión, Natali Rincón, no he podido regresar a Colombia porque me siento amenazada y perseguida, pasó una noche con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, un uniformado de la Policía