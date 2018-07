Policía y extorsionista, condenado a 4 años

Las labores de patrullaje y seguridad ciudadana que debería haber realizado en su momento el sargento, Jamir Chavarro Andrade, eran alternadas por su actividad delictiva de extorsionar a comerciantes informales del barrio Modelia y Fontibón. Extraordinarias sumas de dinero eran exigidas por este sujeto que estuvo adscrito al CAI de Modelia hasta el pasado octubre, cuando fue detenido por el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, término que se emplea legalmente cuando un funcionario público en uso de su cargo exige pagar una contribución económica. El ahora expolicía fue condenado en las últimas horas a 4 años de prisión. Pero nadie descarta que así como esta existan otras denuncias que los afectados no habrían hecho por temor a que los señalados asumieran las acciones que iban a emprender en su contra por no pagar lo que sería una ‘vacuna’. Desde finales del año pasado y gracias a las pruebas contundentes en su contra, Chavarro fue destituido y pasó de estar día y noche en el CAI de la Policía a habitar una cárcel de Bogotá en donde su estadía se alargará por cuatro años más. Durante su audiencia de las últimas horas y en la que fue condenado, el exsargento aseveró algo extraño. Podría ser una pista de que la administración del espacio público al antojo de los uniformados no sería una novedad: “le pidió disculpas y perdón a usted señoría, a la comunidad y al señor Nelson, pero era mi función como policía ejercerla. Mil disculpas”, dijo en audiencia el hombre, quien, además, aceptó los cargos que se le imputaron. La historia. Respaldado con un audio en donde se evidenciaba la extorsión de la que era víctima por parte de un Sargento del CAI Modelia, Nelson Salazar, un comerciante informal de comida rápida, decidió acercarse a un consultorio jurídico de una universidad de la capital para recibir asesoría sobre qué podía hacer para salir bien librado de ese problema que lo agobiaba. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio Modelia y Fontibón, Chavarro fue destituido y pasó de estar día y noche en el CAI de la Policía a habitar una cárcel de Bogotá, extorsionar a comerciantes informales, fue detenido por el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, Jamir Chavarro Andrade