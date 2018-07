Polémica por rumba hasta las 5 a.m.

Lo que parece ser una medida que beneficiará al comercio de Bogotá, especialmente a los establecimientos nocturnos, tiene preocupados y descontentos a varios habitantes que residen cerca a los bares y discotecas, pues ahora tendrán que aguantar hasta que salga el sol las fiestas debido a la nueva medida implementada por la Alcaldía. El Distrito pretende ponerle Sello Seguro a los establecimientos ejemplares que cumplan 16 requisitos indispensables para que puedan mantenerse abiertos al público hasta las 5 de la mañana, dos horas más de las que están permitidas actualmente. La medida fue lanzada en los últimos días y ha causado discordia y varias opiniones, en su mayoría negativas, debido a que los ciudadanos temen que esto implique en que se disparen los homicidios, las riñas y la inseguridad . “Uno ahora no solo va a tener que aguantarse la música hasta las 3 de la mañana, sino hasta las 5. A este paso vamos a tener que vender la casa para que monten un bar para que no seamos víctimas del insomnio y el ruido”, narró Gloria Díaz, residente del barrio Restrepo (Antonio Nariño). Sin embargo, esta implementación hace parte de una de las propuestas del alcalde Enrique Peñalosa, que consiste en convertir a Bogotá en una ciudad 24 horas y tiene como objetivo mejorar la movilidad alrededor de los rumbeaderos de la 85, la Primero de Mayo, El Restrepo, entre otros. “Lo que buscamos es certificar a los bares de Bogotá, que le garanticen a sus clientes total seguridad y que además contribuyan al bienestar de sus sectores”, afirmó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay. Cabe resaltar que los establecimientos nocturnos que quieran funcionar hasta las 5 de la mañana deben cumplir con las condiciones y respetar el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, o de lo contrario serán suspendidos de los beneficios. “En caso de que no se cumplan los requisitos una vez entregada la certificación será suspendida inmediatamente la posibilidad de extender el horario durante seis meses”, agregó Uribe Turbay. Requisitos que debe cumplir su establecimiento. La Secretaría Distrital de Gobierno verificará el cumplimiento de algunos requisitos que deben anexarse en la radicación en línea a través de la página web www.gobiernobogota.gov.co. Luego de tener estos papeles al día y anexados en la página de la Secretaría de Gobierno, se procederá a expedir la certificación de Sello Seguro para el establecimiento y que tendrá vigencia de un año. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

