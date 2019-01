Planes al gratín en el Planetario

Con el fin de vincular la astronomía con toda la ciudadanía el Planetario Distrital (Calle 26B No. 5 – 93), durante este fin de semana, se une a la celebración de los 100 años de la Unión Astronómica Internacional con un conjunto de actividades gratuitas dirigidas a toda la familia. Conozca cuáles son esos planes que usted no puede dejar pasar. Observación por telescopio. Galileo Galilei, hace un poco más de 400 años, presentó al mundo un artefacto sorprendente y novedoso: el telescopio astronómico. Gracias a él se pueden descubrir las maravillas del cielo. ¿Quieres ver por un telescopio y saber cómo funciona? No te pierdas esta actividad en donde podrás conocer el poder del telescopio y, si el clima lo permite, descubrir cómo se ven objetos sorprendentes del cielo. Esta actividad se puede disfrutar hoy, mañana y el domingo a las 12:00 m., 1:00 p.m., 2:00 p. m. y 2:50 p. m. El ingreso permitido a esta actividad es hasta 15 minutos antes de la hora de finalización y este se desarrollará en la terraza o fachada (de acuerdo a disponibilidad). Observación nocturna. No se pierda la oportunidad de hacer una observación a simple vista y por medio de los telescopios que estarán ubicados en la terraza del Planetario Distrital. La entrada a esta actividad es gratis y se desarrollará hoy, mañana y el domingo a las 6:30p. m. y 8:30 p. m. (ingreso permitido a esta actividad hasta las 8:00 p.m.). Todos los asistentes tendrán dos horas para disfrutar de esta observación y lo mejor es que usted puede asistir con su familia. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

