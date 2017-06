Pipe Bueno se levantó este ‘tarrao’

Pipe Bueno ya no tiene razones para seguir ocultando que tiene un romance con la bella modelo Natalia Sánchez. El puente festivo se dio a conocer que la pareja decidió darle rienda suelta a su amor y por eso se dejo ver como nunca y muy cariñosa en un bar de Bogotá. Después de una corta presentación que hizo el cantante popular junto a Juan Pablo Navarrete, artista con quien grabó recientemente la canción ‘Tu fama te hará llorar’, él y su novia salieron juntos muy cogiditos de la mano. No obstante, lo que llamo la atención de los asistentes al evento es que Natalia estaba en ropa deportiva y cero entaconada, como suele estarlo, por lo que de inmediato se rumoró que la pareja no lleva uno ni dos meses de noviazgo sino muchísimo más tiempo, pues se tienen la confianza suficiente para que ella se atreva a salir en ‘esas fachas’. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Compartir en

Etiquetas: bar de Bogotá, cantante popular, esas fachas, Juan Pablo Navarrete, la bella modelo Natalia Sánchez, periódico Q´hubo, Pipe Bueno, Tu fama te hará llorar, uno ni dos meses de noviazgo