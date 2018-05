Un pillo le robó el carro y después lo arrolló

Jorge Enrique Sánchez Navarro duró más en el hospital que su agresor detenido en la URI de La Granja (Engativá). El hombre que por poco lo deja inválido y postrado en una silla de ruedas hoy goza de libertad, todo porque el juez que llevaba este caso, por razones que aún se desconocen, no le imputó los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales.

En este hecho la justicia ni siquiera cojeando llegó, dice el afectado, porque ya han pasado 17 días desde lo ocurrido y el panorama parece no aclararse para la víctima de 57 años, quien resultó con serias lesiones después de haber sido arrollado por un delincuente, quien no contento con robarle su vehículo, con este mismo lo embistió.

Hoy en día Sánchez Navarro se enfrenta a una dura recuperación, la cual según los médicos puede tardar desde uno hasta seis meses, todo dependiendo de cómo avance la reconstrucción del nervio ciático (que le brinda la movilidad de su pierna), el cual fue afectado debido a una contundente cortadura que le afectó la parte posterior de su rodilla izquierda.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: dura recuperación, Jorge Enrique Sánchez Navarro, le afectó la parte posterior de su rodilla izquierda, por poco lo deja inválido, reconstrucción del nervio ciático