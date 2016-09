PESA 317 KILOS, ¡Y VA POR MÁS!

Mientras que muchas mujeres se esfuerzan día a día por hacer una dieta rigurosa y practicar ejercicio con disciplina para tener una figura tonificada, Mónica Riley solo piensa en comer en exceso para convertirse en la mujer más obesa del mundo. A los 27 años, esta gringa que nació y creció en Forth, Worth Texas, junto a sus padres y siete hermanos ya pesa 317 kilos. Pero lo más impresionante no es eso, sino que su anhelo es incrementar aun más su masa corporal. Su objetivo es que a los 32 años llegue a pesar ¡345 kilos! “Sid”, quien tiene 25 años y trabaja en un almacén, considera que la obesidad de su novia es un plus para su vida sexual. Pese a que el prominente estómago de ella mide 91 pulgadas, ambos dicen que sus relaciones intimas son placenteras. “La gente no puede entenderlo, pero yo soy adicta a los alimentos. Quiero llegar a ser inmóvil. En el momento que llegue al peso que quiero “Sid” tendrá que hacer todo por mí, hasta bañarme y cambiarme. “Cuando llegue a los 435 kilos me sentiré como una reina, porque estaré por completo a cargo de “Sid”, Él también está entusiasmado con esa idea” dice Mónica. Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

