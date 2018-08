Perdonó al asesino de su hijo

Hablar de perdón para nadie es fácil, mucho menos cuando uno ha sido víctima de un suceso tan cruel y lamentable que le cambia la vida para siempre. Para muchas personas el solo hecho de tratar de pasar las páginas de un capítulo doloroso en el libro de la vida es una tarea que no todas las veces tiene éxito. Sin embargo, este no es el caso de Mireya Kurmen Gómez (65 años). Luego de que dos delincuentes en medio de un atraco acabaran con la vida de Juan Manuel Campo Kurmen (su hijo), ella ha pasado por un proceso de asentimiento y aceptación que la ha llevado, a pesar de lo duro que parezca, al perdón. En las últimas horas, uno de los responsables del homicidio del biólogo de la Universidad Nacional, un hombre identificado como Jesús Alberto López, fue llevado a audiencia pública en Paloquemao para que compareciera ante un juez por los hechos. Cumplió con un preacuerdo que había firmado y antes de irse hasta la cárcel Modelo, sitio en el que pagará una condena de 13 años por el homicidio, observó que la madre de su víctima quería regalarle un libro. En él se lee una dedicatoria que sencillamente da ejemplo de sabiduría y espiritualidad. Con su puño y letra, Mireya escribió a Jesús Alberto las siguientes palabras: “Jesús Alberto López, espero que este libro te ayude a encontrar la paz interior y la verdadera felicidad en los años de reclusión a los que la justicia te condena por haber cegado la vida de mi hijo Juan Manuel, un acto irresponsable; si así sucede, me sentiré realmente compensada. ¡Te deseo lo mejor!”… El sentido obsequio no pudo ser entregado por cuestiones de protocolo y seguridad, por lo que Mireya planea enviarlo hasta la cárcel. En cuanto al otro responsable de lo que le pasó a Juan Manuel, su juicio iniciará el próximo 22 de agosto y la condena que purgará en su contra, al no aceptar los cargos que se le imputan, probablemente será mucho mayor. ‘En defensa de la felicidad’ Ese es el nombre del libro que Mireya con el corazón en la mano le entregará al responsable de la muerte de Juan Manuel. La señora, quien es psicóloga de profesión y gran parte de su vida ha trabajado con víctimas de diferentes hechos violentos en el país, pensó que Jesús Alberto debía tenerlo entre sus manos y que la mejor opción para afrontar su dolor era perdonar.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: dos delincuentes en medio de un atraco acabaran con la vida de Juan Manuel Campo Kurmen (su hijo), espero que este libro te ayude a encontrar la paz interior, Hablar de perdón para nadie es fácil, Mireya escribió a Jesús Alberto las siguientes palabras: “Jesús Alberto López, Mireya Kurmen Gómez (65 años), su juicio iniciará el próximo 22 de agosto