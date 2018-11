Perdió la vida tras caer del puente

Un guante en la vía, una motocicleta en pedazos cerca a un puente vehicular y un casco a pocos metros, fue la escena que quedó del terrible accidente que sufrió un motociclista la madrugada de ayer. Según versiones en la zona un golpe fortísimo sobre las 3:00 a.m. alarmó a los pocos que se encontraban en la Av. Boyacá con Avenida 1 de Mayo entre los barrio Carvajal y Los Andes (localidad de Kennedy), quienes asustados se acercaron al sitio y se dieron cuenta de que un motero se había accidentado y estaba tendido en el suelo. “Esta no es la primera vez que sucede un accidente como estos, ya se han registrado cerca de seis en este mismo punto. Lo que pasa es que se debe tener prudencia al manejar y no exceder la velocidad porque medio uno coge una piedra o un hueco y fijo ocurre una tragedia”, confesó una persona que fue testigo del triste hecho de la madrugada. Curva mortal. Todo apunta a que la víctima, al parecer, perdió el control del vehículo de dos ruedas en la curva, lo que generó que cayera del puente vehicular. Dicen que en medio de la caída sufrió un fuerte golpe contra un poste que está ubicado cerca del puente. A pesar de que varias ambulancias llegaron al sitio auxiliar al conductor no hubo nada que hacer, el motociclista falleció en el sitio. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

