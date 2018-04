¿Perdería a su hijo por consumir drogas?

¿Y quién no recuerda a la sensual y talentosa ‘ Alma Rey‘, la madre de ‘Roberta‘ en la serie mexicana ‘Rebelde‘? Parece que por estos días la actriz que la personificó, Ninel Conde, no está pasando por su mejor momento, pues está disputándose con su ex pareja la custodia de su pequeño Emmanuel. La cantante tuvo una relación con el empresario Giovanni Medina, quien es el padre de su hijo menor, pero las cosas no funcionaron, por lo que decidieron separarse y ahora están peleando por quién se quedará con el niño. Aunque dicen por ahí que los hijos son de la mamá, para Ninel las cosas no pintan tan fácil, pues a la mexicana la están acusando de consumo de sustancias psicoactivas.

