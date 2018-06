El pequeño Brayan: arrollado en el parqueadero

El domingo en la tarde, mientras se avecinaba una celebración nacional por la victoria de Colombia en el Mundial de Rusia ante Polonia, una familia en Madelena (Ciudad Bolívar) no pudo ni siquiera ver completo el partido: a pocos metros de su casa se presentó un lamentable hecho que por poco termina en tragedia. Brayan Esteban Caro Castillo, un menor de solo 4 años, se encontraba jugando en el parqueadero del conjunto en el que queda ubicada su casa cuando un hombre que conducía su vehículo lo arrolló, aparentemente, sin darse cuenta. El menor, luego del incidente, por sus propios medios y como todo un guerrero, fue gritando hasta la casa de sus padres para contarles el terrible dolor por el que estaba pasando. En este momento se encuentra recluido en el Hospital del Tunal y ayer tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Según su madre, Yolanda Castillo, en conversación con Q’HUBO, el responsable de que su hijo esté postrado en la cama de un centro asistencial “no le brindó la atención que el niño necesitaba, ni tampoco ha dado la cara para responder por lo que hizo”. La familia del menor espera que la serie de operaciones por las que tendrá que someterse el pequeño Brayan tengan un resultado positivo y que no le queden secuelas. Además, están atentos a que el sujeto que lo arrolló responda por sus actos. Aseguraron que van a adelantar los trámites necesarios ante Fiscalía para que sea la entidad la encargada de imponerle una pena al conductor. Arrollado en el parqueadero. El domingo, cuando el reloj marcaba aproximadamente la 1:15 p.m., Brayan Esteban estaba jugando en el parqueadero de su conjunto, ubicado en la Carrera 68c con Calle 65 sur, en el barrio Madelena. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Brayan Esteban Caro Castillo, Madelena (Ciudad Bolívar), no le brindó la atención que el niño necesitaba, se encuentra recluido en el Hospital del Tunal, un hombre que conducía su vehículo lo arrolló