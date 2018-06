“Pensé que me quedaba sin mundial”

El experimentado defensor Cristian Zapata, quien es uno de los 10 jugadores colombianos que repiten mundial, habló de su recuperación y de las probabilidades de Colombia en Rusia 2018, que tendrá su inaguración mañana en Moscú. “Hay que pensar en grande y no es imposible ilusionarse y soñar. Los sueños se pueden hacer realidad y el 19 (día del debut con japón) tenemos la primera batalla donde demostremos de qué estamos hechos. Daremos todo en cada partido”, aseguró Zapata antes de emprender su viaje hacia territorio ruso. Aunque se esperaba su recuperación de su molestia muscular, hubo un momento en que su participación estaba en duda. “Me recuperé muy bien y la última semana en Italia me incorporé al trabajo con la selección. Tuve un problema muscular antes de terminar el campeonato con el Milan, pero superé esa lesión y ya estoy casi en forma para afrontar el mundial”, explicó el número 2 de la selección que posiblemente jugará en Saransk, el 19 de junio contra Japón en el grupo H, del que también hacen parte Polonia y Senegal. A pesar de que no tuvo una gran temporada con el Milan debido a que el estratega Gennaro Gattuso no lo tenía en cuenta como titular, el nacido hace 31 años en Padilla (Cauca) tuvo la paciencia y fuerza mental para recuperarse de su pierna izquierda.

