Pedro Palacio fue a dar a la cárcel

En las últimas horas, el nombre de Pedro Palacio se vio envuelto en un tremendo escándalo en el que se aseguró que el barranquillero pasó varias horas tras la rejas después de golpear salvajemente a una pareja. El hecho se produjo en la madrugada de ayer en una discoteca de balneario turístico El Rodadero (Santa Marta). Allí el actor fue capturado y sindicado por el delito de lesiones personales, después de protagonizar el altercado en plena vía pública. Según testigos, Pedro, en avanzado estado de alicoramiento, pasó de un intercambio de palabras a ataques físicos hacia Jennifer Marriaga Betancourt, una de las mujeres que lo acompañaban. Además, se dice que también atacó a Germán Pulido Peña, otro de los presentes que trató de intervenir en defensa de la agredida, y resultó con graves heridas en el rostro producto de los golpes, la más delicada fue una lesión en la nariz. Cuando la situación se salió de control la Policía hizo presencia en el lugar y minutos después confirmaron que efectivamente el incidente ocurrió a las 4:25 a.m. en la calle 9 con carrera 1, y que Palacio, de 44 años, sí fue sorprendido en la disputa. Después de esto Palacio fue conducido a la Unidad de Reacción Inmediata en la capital de Magdalena para que respondiera ante la Fiscalía por los delitos antes mencionados. No obstante, horas después fue dejado en libertad. Se defendió. Aunque el actor no se ha referido directamente a lo sucedido, su oficina de prensa emitió, por medio de sus redes sociales, un comunicado en el que explica lo que según ellos pasó con el barranquillero a quien hace poco vimos como ‘La Culebra’ en ‘La mamá del 10’.

