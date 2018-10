Paula vestirá los colores del Movistar

Paula Andrea Patiño Bedoya ya dejó de ser una de las promesas del ciclismo colombiano, pues luego de que fue anunciada como la nueva integrante del Team Movistar para afrontar la temporada oficial de la Unión Ciclística Internacional (UCI) Femenina 2019, se convirtió en la gran estrella y representante de Colombia en el exterior. Nacida el 23 de marzo de 1997, en el municipio de La Ceja (Antioquia), la hija de Hernán y Sonia se inició en el deporte de las bielas gracias a su hermano mayor, quien hacía parte de la escuela de formación La Ceja y a quien le encantaba acompañar en los entrenamientos de pista. “Me gustaba mucho ver a los muchachos cómo rodaban en la pista y algunas veces yo compartía con ellos el trabajo de campo, todo lo relacionado con la parte física y gimnasio, pero siempre tuve temor de montar en bicicleta y cuando lo hacía, pensaba que no iba a poder entrenar con ellos”, explicó Paula Andrea, quien fue ¡sexta en la reciente Vuelta a Colombia Femenina. Todo comenzó en serio cuando Paula tenía 12 años, luego de que Hernando Gaviria, profesor de la escuela La Ceja y padre del ciclista Fernando, le propusiera que los acompañara a realizar el entrenamiento en ruta y que no se preocupara por si se cansaba o no podía terminar. Paula aceptó, fue a entrenar y partir de ese momento hizo parte del equipo de la escuela. Al ver el gran progreso de Paula en los entrenamientos, especialmente en las pruebas de ascenso, su padre le regaló en diciembre de 2010 su primera bicicleta de aluminio, con la que disputó sus primeras competencias, pues con la escuela hizo todo el proceso desde las categorías menores. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

