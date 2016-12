Paula Castaño, una diseñadora muy sensual

Aunque desde niña se preparó para llegar a representar a los colombianos como una de las mujeres más bellas del país, fue el modelaje y el diseño de interiores lo que logró atrapar el corazón de Paula Castaño. Esta hermosa mujer, nacida en Fredonia (Antioquia), aprendió desde muy pequeña que su único propósito es brillar y destacarse, no solo por su belleza sino también por su habilidad para transformar esos espacios que necesitaban su toque personal.

Desde que tenía 10 años mis papás me empezaron a preparar para que me convirtiera en la Reina del Café, y así en un futuro tendría la oportunidad de llegar al Concurso Nacional de Belleza. Ese siempre fue mi sueño y, como no lo pude cumplir, decidí apostarle todo al talento que siempre me identificó: el diseño, aseguró Paula para Q’hubo. Su sencillez, alegría y espontaneidad son características que la describen a la perfección y que le han permitido encajar y sobresalir en el modelaje. Su cuerpo escultural es resultado de uno de sus hobbies favoritos, el entrenamiento en el gimnasio, montar patines y salir de paseo en bicicleta. Sin duda alguna su mayor apoyo y el motor de su vida es su hijo Alejandro (12 años), por quien hace todo con tal de verlo feliz.

“Una de mis pasiones en la vida es mi profesión. Para mí la arquitectura y, sobre todo, el diseño de interiores es un estilo de vida. Es por eso que en mis propuestas siempre me preocupo porque se vea reflejada la sensibilidad de mis clientes. Alternar el modelaje con mi carrera fue lo mejor que pude hacer y es la forma que tengo de plasmar todo lo que quiero en la vida”, concluyó esta hermosa mujer, a quien las ganas por salir adelante la llevarán muy lejos. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Etiquetas: Concurso Nacional de Belleza, modelaje, modelos colombianas, modelos diseñadoras, Paula Castaño, periódico Q´hubo, Reina del Café