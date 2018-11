Patrulleros embistieron a abuelo en el Centro

La vida de Gustavo Herrera Garibello se apagó el miércoles sobre las 6:30 a. m., al ser arrollado por unos uniformados que se movilizaban en motocicleta. La víctima, quien residía en el barrio La Concordia (Kennedy), alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero 15 horas después falleció.“Mi padre recibió un golpe muy fuerte y no resistió. Lastimosamente ayer (miércoles) nos informaron que había muerto. “Aunque ya nadie me podrá devolver a mi papá, mi familia y yo pedimos justicia”, señaló Gustavo, hijo de la víctima. Tragedia en San Victorino. El martes en la tarde Gustavo Herrera se movilizaba junto con su nieto de 14 años por las concurridas calles de San Victorino (Santa Fe). Se dirigían al Museo del Oro, a donde iban a cumplir con una tarea del menor. En medio del recorrido, cuando cruzaban la Avenida Jiménez con carrera 12, una motocicleta de la Policía arrolló al abuelo de 74 años. “Ellos iban al museo para hacer una tarea de mi hijo. Y resulta que cuando estaban cruzando la calle, mi hijo alcanzó a ver que venía una moto de Policía a alta velocidad; rápidamente intentó devolver a su abuelo, pero no lo logró, y fue cuando embistieron a mi padre. Mi hijo alcanzó a correr hacia atrás y se salvó del impacto”, aseguró a Q’HUBO el hijo de la víctima mortal. Los familiares de Gustavo aseguran que el golpe fue tan fuerte que los uniformados, un hombre y una mujer, también cayeron al suelo y sufrieron algunas lesiones. Sin embargo, el que llevó la peor parte fue Gustavo. Tras lo sucedido, los transeúntes se acercaron al sitio para auxiliar al hombre de la tercera edad, pero según los familiares, los policías se levantaron y comenzaron a quitarlos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

