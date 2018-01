Paseando y trabajando

Desde que finalizaron las grabaciones de ‘ A otro nivel‘, del canal Caracol, Paulina Vega no ha parado de darse una vida de reina, o mejor, de segunda Miss Universo de Colombia. Su primer destino fue Cartagena, donde dio sus primeros pasos como soberana nacional de la belleza. Pero este viaje no solo tuvo como propósito pasarla bien y bailar champeta en el ‘corralito de piedra’, no señores, también aprovechó para grabar capítulos para un nuevo programa en el que está trabajando relacionado con el tema de turismo, el cual, aparentemente, saldrá al aire en febrero. La barranquillera publicó parte de su travesía en redes sociales, donde evidenció que su belleza y juventud contrastan a la perfección con las coloridas e históricas calles coloniales.

