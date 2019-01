Pago, estudio y más beneficios para mil auxiliares de policía

Una atractiva convocatoria acaba de abrir la Policía Metropolitana de Bogotá para jóvenes bachilleres y no bachilleres que deseen pertenecer a la institución, pues podrán prestar su servicio a la ciudad como auxiliares de Policía, y a la vez recibirán interesantes beneficios, entre ellos una remuneración económica y facilidades de estudio. El objetivo es que mil nuevos auxiliares bachilleres inicien su curso de formación a partir del primero de febrero. Para ello deben tener en cuenta algunos requisitos como ser menores de 24 años, no tener hijos, no tener antecedentes penales y no tener multas por el Código Nacional de Policía. De ser así, los interesados deben acercarse a las diferentes estaciones de Policía o la oficina de incorporación de la Policía para poder vincularse. “Sobre todo deben tener el deseo de colaborarle al país con su servicio”, indica el coronel Édgar Ávila, Jefe de Auxiliares de Policía de Bogotá, quien indica que este año habrá otras tres convocatorias similares para que en total 4 mil auxiliares de Policía se integren a la institución. Las otras serán en los meses de mayo, junio y agosto. Varios beneficios. De acuerdo con el coronel Ávila, “los beneficios son varios. El primero es solucionar su situación militar, que en algunos momentos es requerida por entes estatales, porque como sabemos, por ejemplo se exige la libreta militar para ingresar a universidades públicas”. “Otro beneficio es que ese año de servicio hace parte de la jubilación, es decir, les computa cuando se vayan a jubilar. También obtienen descuentos para universidades públicas después de terminar su servicio militar, y se les da un descuento del 30% para hacer los cursos de oficial y nivel ejecutivo de la Policía Nacional”, indica el Jefe de Auxiliares. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: 4 mil auxiliares de Policía se integren a la institución, auxiliares bachilleres, coronel Édgar Ávila, descuentos para universidades públicas, Policía Metropolitana de Bogotá