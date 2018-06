Óscar contó que dejó de ser gay

El exprotagonista de novela, Óscar Naranjo, recordado por la fuerte pelea que tuvo con Elianis Garrido durante su participación en el reality en 2012, contó que dejó de ser homosexual pese a que desde su niñez, dijo él, sintió inclinaciones por personas de su mismo sexo. A través de un video que publicó, en su cuenta de YouTube, y que ya lleva más 400 mil reproducciones Naranjo reveló que le dijo no a su condición porque ya era hora de mostrar lo que por naturaleza es. “Le dije no al homosexualismo cuando le dije ya basta al Diablo, ¡no soy una mujer, soy un varón!”, aseguró. Óscar reveló que desde muy pequeño sintió una fuerte atracción hacia los hombres y un gran gusto por todos los temas relacionados con la feminidad; además, como el mismo dijo, le hizo mucha falta el apoyo de su papá y en parte eso lo llevó a comportarse como lo hizo por años. “Yo le regalaba a los niños galletas, gaseosas, me inclinaba más por el lado masculino, las niñas me daban asco”, indicó. Pese a todo lo que vivió en su niñez, entre su relato, dejó claro que el momento más fuerte de su vida fue después de hacer parte del reality, pues al salir de allí aprovechó la popularidad que obtuvo para darle rienda suelta a lo que sentía sin que le importara el qué dirán. “Cuando salí de ‘Protagonistas’ dije: ‘llegó mi tiempo de volar’”, por lo que se fue para Medellín y en un burdel de esta ciudad perdió su virginidad con un hombre. No obstante, el mantener ese tipo de relaciones, sigue con su relato, lo hacía sentir mal y fue por eso que se refugió en Dios para darle un cambio radical a su vida. “Cuando tuve relaciones sexuales con hombres me sentía sucio, culpable, me sentía mal, pero sin embargo la carne quería, porque cuando le abres una puerta al Diablo, él se te mete. Vendí mi cuerpo e hice cosas horribles con los hombres”, dijo.

