Ofrece su talento en TM

No a todos los actores las oportunidades les sonríen de la misma manera; y como muchos no están de contrato en contrato, tienen que salir a rebuscar la manera de generar ingresos y no quedarse de brazos cruzados, como es el caso de la actriz Marcela Gallego, quien a la hora de buscar ingresos no le teme a nada. En redes sociales la misma actriz dio a conocer un vídeo en el que muestra su entusiasmo y berraquera a la hora de ponerse en los zapatos de un vendedor ambulante, pues ofreció sus talleres de actuación en plena hora pico en TransMilenio, sistema de transporte en el que fue pasando de puesto en puesto para cerciorarse de que efectivamente le estaban prestando atención.

Etiquetas: actores, actriz, Marcela Gallego, redes sociales, TransMilenio, vendedor ambulante