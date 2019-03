Obsesión de patrullero lo lleva a la cárcel

“¿Usted qué haría el último día de su vida?”, fue la contundente amenaza de muerte que le hizo el patrullero de la Policía Jhon Édison Ospina Villarreal a Yuri, una mujer con quien sostuvo un romance, pero debido a las múltiples agresiones ella decidió abandonarlo. Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2018, pero su captura se logró hasta el pasado martes, cuando el oficial, valiéndose de su uniforme, llegó al jardín infantil donde estudian los hijos de Yuri para, una vez más, atormentarla. ¿Qué pasó? De acuerdo con el relato conocido ayer en la audiencia, “eran las 3:15 p. m. de aquel 11 de octubre cuando Jhon Édison recogió a Yuri en su motocicleta para pedirle que hablaran pacíficamente”. Según la denunciante, el patrullero de la Policía de Suba la condujo hasta el humedal Juan Amarillo con excusas. Una vez ingresaron le pidió una vez más que lo perdonara, que él iba a cambiar para que rehicieran su romance. Pero como en dos ocasiones Yuri fue agredida por este hombre que algún día juró amarla y protegerla, ella le dijo que no y que no insistiera más, lo que desató la furia del hombre y la sentenció de muerte, de acuerdo con el relato de ayer en la audiencia. Cuenta la víctima que en ese momento intentó calmarlo, pero él le clavó una puñalada cerca al corazón, que por fortuna no revistió gravedad. Yuri fue atendida de inmediato en el hospital de Suba, donde le dieron una incapacidad por 17 días. Al día siguiente llegó a Medicina Legal para que le realizaran la valoración y así poder demostrar ante la justicia que Ospina Villarreal representaba un inminente peligro para ella. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

