Nuevos detalles en el feminicidio de Sandra

El pasado viernes 12 de octubre Q’HUBO publicó la noticia del feminicidio de Sandra Milena Alegría, ocurrido en un conjunto residencial de la carrera 56 No. 153-84 en Suba. En ese momento la familia de la víctima, especialmente la hermana, indicó que en el hecho podría estar involucrado la actual pareja de ella (Billy Hernán Ortiz Rincón), a quien ella señaló como presunto responsable. Q’HUBO investigó lo ocurrido y conoció la versión de Billy Hernán Ortiz, que durante el hecho también resultó lesionado con arma blanca y quien afirmó que: “el responsable de este crimen es la expareja de la mujer con quien ella tenía un hijo”, y no él como en un principio lo dijo la familia Alegría. En las últimas horas hablamos con el hombre (Billy) a quien había culpado por este hecho y esto fue lo que nos contó. “Ese día (en el que Sandra Alegría fue asesinada), ella me mandó una foto a las 6:30 a. m. desde el apartamento y ella me dijo: “amor mira como me vestí”, pero esa ropa no aparece, ni la blusa ni el pantalón. Es decir él la mató con esa ropa pero como seguramente quedó ADN de él (Rodolfo Andrés Pérez Rodríguez), él la cambió, porque cuando yo vi a mi esposa en el piso ella no tenía esa ropa igual en los videos se ve cuando el tipo sale del conjunto con una bolsa grande”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Billy Hernán Ortiz Rincón, carrera 56 No. 153-84 en Suba, feminicidio, resultó lesionado con arma blanca, Rodolfo Andrés Pérez, Sandra Milena Alegría