Nuevos beneficios para créditos con el ICETEX

Sin codeudor, sin intereses y otros beneficios. Gracias al sistema de Contribución Solidaria a la Educación Superior se eliminaron algunas trabas que eran el dolor de cabeza de los aspirantes a estudiar; ya no tendrán que lidiar para conseguir un codeudor y tampoco sufrirán con los intereses o estudios de financiación. Los procesos de cobranza, reportes a centrales de riesgo y cobros por mora también son cosa del pasado. Un porcentaje de los ingresos laborales. Los beneficiarios que reciben financiación para la matrícula y el sostenimiento empezarán a pagar los montos recibidos cuando ingresen a la vida laboral, y lo harán de acuerdo con sus ingresos, variando en un porcentaje del 6 al 19%. Si por alguna situación quedan desvinculados de sus trabajos, cesará el pago de la deuda hasta que consigan un nuevo empleo, así no se ahogarán con el cumplimiento de las cuotas. Instituciones de educación superior no acreditadas. Ahora también se podrán solicitar préstamos para estudiar en instituciones de educación superior no acreditadas. Eso sí, dichas instituciones deberán tener el aval del Ministerio de Educación Nacional, o constatar que preste el servicio público de educación superior. Esto gracias a la implementación del artículo 47 de la Ley 1911.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Esto gracias a la implementación del artículo 47 de la Ley 1911, Instituciones de educación superior no acreditadas., Sin codeudor, sin intereses y otros beneficios., Un porcentaje de los ingresos laborales, variando en un porcentaje del 6 al 19%, ya no tendrán que lidiar para conseguir un codeudor