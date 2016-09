EL NUEVO TROPEL DE “TEO” EN ARGENTINA

Parece que a Teófilo Gutiérrez no le cae nada bien jugar en Argentina, y no es porque al delantero se le olvide hacer sus gambetas, al contrario, en el futbol de ese país el colombiano nunca ha dejado de exhibir su calidad, a través de gambetas. El problema de “Teo” en el torneo argentino siempre ha sido el mismo: su comportamiento. El temperamento le jugó una mala pasada al atacante nacido en Barranquilla. En la jugada, Teófilo le reclamo con rabia a Rubén por rematar el arco y no hacerle un pase a él, que también estaba perfilado. La situación habría pasado desapercibida si se tratara de cualquier jugador, pero resulta que Marco Rubén no solo es el jugador más emblemático de Rosario en la actualidad, sino también es el capitán del equipo. Pero el problema de Teófilo no fue solo con Rubén., sino también con los hinchas de Rosario Central. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

