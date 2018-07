No todo en su vida fue felicidad

Aunque ahora la vida de la hermosa Laura Tobón es como un cuento de hadas y muchos admiran en lo que se convirtió, esta no siempre fue así. Por eso frente a las cámaras de ‘Se dice de mí’, programa del canal Caracol, la presentadora reveló los momentos más tristes por los que tuvo que pasar y que la marcaron por completo. Laura aseguró que aunque muchas personas no lo creen, su niñez no fue como el de una pequeña que fantaseaba con cuentos y soñaba con príncipes azules, pues a muy corta edad entendió que la vida estaba llena de cosas no tan buenas que lastimosamente la terminaron afectando. Con tan solo 10 años todo a su alrededor cambió, ya que ella y su familia tuvieron que irse a vivir a Estados Unidos para remediar una crisis económica por la que estaban pasando. Al principio, pensaron que este cambio era lo que más les convenía, pero no fue así, el viaje que hicieron con la esperanza de arreglar las cosas terminó dividiendo su hogar. “Fue un momento muy difícil porque mi papá tuvo una crisis económica y por eso nos radicamos en Estados Unidos. El idioma, la cultura, las costumbres y todo lo que enfrentamos allá fue horrible”, reveló. Para Laura esta fue la etapa más dura de su vida porque pese a estar rodeada de muchos colombianos, en ocasiones eran ellos los mismos que se burlaban de su apariencia y forma de ser. “Todos se reían de como hablaba, me hacían mucho bullying, me decían lechona, jirafa, potra, marrana… de todo. Me dañaron el autoestima, mi seguridad estaba en el piso, yo no creía en mí”, aseguró. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

