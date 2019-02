“No soy ninguna cualquiera”

La hermosa Valentina Lizcano siempre se ha caracterizado porque es de aquellas personas que habla sin pelos en la lengua, como ahora, que nuevamente generó controversia en redes sociales por algunas declaraciones que dio, y por una imagen que publicó en Instagram, en la que se ven unos condones. Ante las cámaras de ‘Lo sé todo’, programa del Canal Uno, Valentina, quien por estos días se encuentra en Medellín debido a que es la imagen oficial de Expofitness, no se guardó nada. Habló de lo que le gusta y lo que no en la intimidad, y por eso sus revelaciones llevaron a que la periodista que la entrevistaba, la cuestionara sobre lo que piensa del cybersexo, tema que la caleña aprovechó para dejar claro que es algo que no le agrada. “Ay no, eso para qué, después lo están boleteando a uno en redes sociales. Qué mamera”, aseguró. Aunque su respuesta fue negativa, la periodista siguió interrogándola, pero esta vez le preguntó si es posible que se filtren fotos de ella desnuda o teniendo sexo, a lo que Lizcano contestó que es algo que puede pasar. “Me imagino que se pueden filtrar porque tengo un pasado. Todas las parejas, como dice la Valdiri, nos hemos hecho un video, nos hemos tomado una foto”, indicó. La presentadora y también locutora confesó que aunque ha tratado de deshacerse de este tipo de contenidos, no confía del todo en que sus exparejas hayan hecho lo mismo. “Yo he tratado de borrar cuanto rastro haya de esa vaina. Yo no guardo eso, porque después para qué voy a querer ver esas nalgas. Los hombres sí se guardan esas cosas. Igual, si algo se da a conocer, creo que no tengo de qué avergonzarme, porque todo lo he hecho con dedicación”, confesó. Los ataques. Aunque sus revelaciones dieron de qué hablar, horas más tarde Valentina causó gran polémica por cuenta de una caja de condones que hacía parte de la lista de cosas que debía llevar en su equipaje para su viaje a Medellín, y la cual quedó registrada en una fotografía que ella misma subió a la red social. Por dicha imagen la modelo ha recibido una serie de insultos en los que, en su mayoría, se refieren a ella como una mujer fácil, cualquiera y vulgar. “Solo una mujer vulgar piensa y hace lo que ella”, “qué clase de ejemplo está dando”, “cree que llevar condones es algo digno, eso solo lo hace una cualquiera”, son algunos de los comentarios que Valentina ha recibido. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

