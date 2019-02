“No quería un papel de malandro”

Muchos han sido los actorazos que hemos dejado de ver en televisión. Uno de ellos era Ramiro Meneses, quien se lució cada que quiso con sus papelazos, los cuales nunca olvidaremos. “Es muy curioso que la gente me recuerde, a pesar de que no salgo en televisión. Personas que ni habían visto mis inicios me recalcan mucho ‘Los Victorinos’, ‘Rodrido D’ y el personaje de Oswaldo en ‘Vuelo secreto’”, nos contó Ramiro mientras hacía el trabajo que lo alejó de las pantallas en el rol de actor: director de televisión. “3, 2, 1… ¡acción!”, se le escucha decir a Meneses, quien está de director de la cuarta temporada de ‘El man es Germán’, pero lo veremos de nuevo en las pantallas, después de cuatro años, con un papel protagónico en la serie ‘El Bronx’, de Caracol TV. Háblenos de su personaje en ‘El Bronx’ Soy Carlos Luna. Él es el conductor de un arquitecto muy famoso. Mi personaje llega al Bronx porque mi hija es secuestrada por una red de trata de personas. Entonces, cuando descubro que mi niña está en este lugar, decido infiltrarme para ir a rescatarla y sacarla. Una vez llego allí veo que es imposible salir. ¿En qué se parece ese personaje a Ramiro? En la fortaleza, la tenacidad y el amor. Nos parecemos mucho en que somos unos buenos seres humanos, capaces de hacer muchas cosas por los demás. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿En qué se parece ese personaje a Ramiro?, ‘Los Victorinos’, ‘Rodrido D’ y el personaje de Oswaldo en ‘Vuelo secreto’”, Mi personaje llega al Bronx porque mi hija es secuestrada por una red, Nos parecemos mucho en que somos unos buenos seres humanos, Ramiro Meneses