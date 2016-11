EL NIÑO QUE NO PODÍA LEVANTAR LA CABEZA

Durante los 13 años que duro su existencia, Mahendra Ahirwar llevó una vida muy diferente en comparación con los niños de su edad. Una terrible enfermedad llamada miopatía congénita le provocó perder el control de los músculos de su cuello, por lo que no tenía la capacidad de mantener la cabeza erguida. Ante esta dificultad, el niño era incapaz de valerse por sí mismo. Sumitra Ahirwar, su mamá, era la encargada de darle de suplir sus necesidades. Pero no todo sufrimiento para él. En medio del dolor y la incomodidad que le producía llevar siempre su cabeza en un ángulo de 180 grados, encontró un ángel en Liverpool (Inglaterra) que lo ayudó a vivir durante algunos meses con su cabeza en alto, tal como él siempre lo anheló. Julie Jones conoció la historia del menor nacido en la India y decidió montar una red de financiación colectiva online con el fin de recaudar fondos para solventar la cirugía que Mahendra necesitaba con el fin de mejorar su calidad de vida. Acompañado por su familia, Mahendra viajó durante horas desde su pueblo: Madhya Pradesh, hasta la capital Nueva Delhi, con el fin de someterse al riesgoso procedimiento, después de diez horas de intervención, el procedimiento fue exitoso. Gracias a esto pudo conocer un poco de felicidad durante ocho meses, hasta que la muerte lo sorprendió en su vivienda. “Había jugado toda la mañana. Tomó desayuno, se dio una ducha e hizo algo de ejercicio con su silla de ruedas dentro de la casa. Después de almorzar le puse sus caricaturas y empezó a toser; lo hizo dos veces y luego me pidió que le masajeara el pecho. Tosió una tercera vez y murió. Empecé a llorar y gritar su nombre”, contó Sumitra, la mamá de Mahendra, quien pese a su padecimiento siempre trataba de brindarle una sonrisa a su familia. Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

Compartir en